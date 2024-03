Jair Pereira confesó que odió a Tomás Boy cuando estuvieron en Chivas

Jair Pereira no tuvo una buena relación con Tomás Boy cuando ambos coincidieron en Chivas en el Clausura 2019. El 'Jefe' tomó el lugar de José Saturnino Cardozo en el banquillo rojiblanco, pero por la rivalidad que tuvieron desde varios años antes, incluso llegó a odiarlo.

En charla con el exportero Yosgart Gutiérrez, “ El RePortero”, Pereira relató que fue Boy quien provocó su salida del Rebaño, incluso después de que accedió bajarse el salario para firmar una renovación de dos años tras el Mundial de Clubes.

Primero detalló que en los Cuartos de Final del Clausura 2015 casi se agarra a golpes con el estratega, entonces al frente de Atlas, porque estuvo provocándolo. "El vato me empezó a provocar, a gritar: ‘¿Hey, désenla a Vuoso’, que estaba de jugador, ‘Lo está marcando Pereira, es malísimo, está solo’".

“Todo el tiempo me estaba castrando y en el medio tiempo me fue a buscar haciéndomela de pedo: ‘Eres malo’ y no sé qué. Se me acerca y que me tira un pechazo, me pegó un golpe aquí (señala el pecho), le pego un pierrotazo: ‘pinche cabrón, eres malísimo’. Le digo: ‘sí, tú eres un fracasado, como entrenador no has ganado nada cabrón’”, relató Pereira, quien señaló que tras eso su relación fue mala.

“Tres años después llega a Chivas, dije: ‘Ya valió madres, me va a echar’. Ya había visto que en programas el wey me reventaba”, y contó que a su llegada, Boy no lo saludó. “Que en paz descanse, pero sí lo odié. Sentí bien gacho, si te la agarraba contra ti era odioso, odioso”.

“Qué poca madre, llegaba a mi casa hecho pedazos, este vato me va a echar”, contó Pereira, que tras eso se marchó rumbo a Querétaro, donde no tuvo oportunidad de buscar revancha, pues antes del cruce entre Gallos Blancos y Chivas, corrieron a Boy del banquillo tapatío.

