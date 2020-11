Isaac Brizuela: 'Vemos el partido contra Monterrey como de Liguilla'

La Liguilla se adelantó en Guadalajara. Pese a que Chivas ya tiene asegurado su lugar en el repechaje, los rojiblancos están urgidos de una victoria que les garantice recibir en casa el duelo por la reclasificación, además de fortalecerse en lo anímico tras la sacudida que se dio en el interior del vestidor hace unos días.

En el Rebaño están convencidos de que una victoria es más que suficiente para poder asegurar su lugar entre los mejores ocho lugres de la tabla general y poder recibir el duelo que otorga el pase a la Fiesta Grande; sin embargo, saben que cualquier otro resultado podría poner en aprietos su lugar, ya que matemáticamente podrían descender hasta la posición once.

“Sabemos que Monterrey es un rival muy complicado, sabemos que vienen de ser campeón y tienen motivacion extra, pero lo vemos como un partido de Liguilla, porque ellos estarán ahí. Ellos vienen con la motivación de estar entre los primeros cuatro. Considero que es un buen parmámetro para ver lo que será la Liguilla”, dijo Isaác Brizuela a Chivas Tv.

“Veo al equipo muy preparado. Hemos trabajado bastante bien, me he sentido muy cómodo, la exigencia ha sido la mejor. A pesar de no tener el cuerpo técnico completo nos hemos comportado a la altura, hemos sido muy profesionales", finalizó.

