Gudiño sobre Iker Casillas: 'No te crees que un jugador como él te esté hablando'

Pese a que han pasado varios años desde que salió del Porto, Raúl Gudiño reveló que aún mantiene contacto con Iker Casillas.

“Con Iker fue una amistad, hasta la fecha tenemos comunicación. Es algo que se agradece porque una persona como Iker no te crees que te esté hablando. Se agradece y se toma en cuenta para seguir motivado”, explicó.

Además, el guardameta de las Chivas reveló que se ha mantenido en contacto con la gente de Selección Nacional, quienes siguen a detalle su desenvolvimiento.

“He tenido contacto con gente de Selección. Sabíamos que no era lo que uno esperaba, pero se me requería en Selección. Me mantenía de la mejor manera.

“A veces te cuesta y saca de onda (no ser titular en tu club), pero es una gran motivación que me estén tomando en cuenta y estén al pendiente de uno. Fue un momento difícil, que hizo que me mantuviera fuerte, en buena línea para seguir siendo considerado. Me tocaba seguir trabajando para volver a Selección”, concluyó.