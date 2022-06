Fernando González sobre su regreso a Chivas: ‘Llego feliz y renovado’

Tras ser anunciado como refuerzo de las Chivas, Fernando Rubén González se dijo contento de regresar a la institución donde se formó como jugador, pues regresa lleno de experiencia en el futbol mexicano.

“Llego feliz y renovado. Creo que el tiempo de experiencia fuera de aquí me ayudó a madurar y al final se logró lo deseado, regresar a casa en donde debuté y comenzó todo”, dijo el Oso para Marca Claro.

Además, el exjugador del Necaxa y América comentó el trabajo lo trajo de nuevo al Rebaño, pues antes no asimilaba, pero el tiempo hace que cambien las cosas y se tenga más experiencia.

"El tiempo de experiencia fuera de aquí, me ayudó a madurar. Hoy regreso a casa" ‼️EXCLUSIVA con Fernando 'Oso' González, refuerzo de las @Chivas.

“Hay que valorar cada momento, creo que en aquel entonces no lo asimilas, el paso del tiempo te hace ver las cosas diferentes y hay que tener la experiencia de tomar bien las cosas. El trabajo te lleva a todo”, agregó.

También, Fernando González dijo que está dispuesto a ayudar a los futbolistas rojiblancos jóvenes, pues ya cuenta con experiencia, misma que lo trajo de nuevo a su primera casa.

“En el momento que se me pida un consejo yo estoy encantado de darlo, me gusta apoyar y exigir. Me gusta ir por todo y el trabajo diario fue lo que llevó a estar ahí. Queremos que Chivas esté arriba y hay que pedir el extra”.

Por último, el Oso González habló sobre la rivalidad del Atlas, donde aseguró que cada quien debe de concentrarse en su trabajo para hacer bien las cosas, pues aseguró que desde pequeños saben de la rivalidad local que genera.

“Hay que ocuparse en lo suyo, el tener eso ahí es un plus para seguir teniendo en cuenta para lograr las metas lo antes posible. Desde chiquito sabes la rivalidad”, finalizó.

