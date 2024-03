Fernando Gago tras tres derrotas seguidas de Chivas: "Soy el primer responsable"

El director técnico de Chivas, Fernando Gago aseguró que es el primer responsable de la derrota de esta tarde ante León, luego de que su equipo nuevamente cayó en casa e hiló su tercera derrota consecutiva.

“Toda derrota sirve para aprender, hay un montón de cosas que se aprenden y también en la victoria. Hay muchas cosas para mejorar. El partido de hoy no me gustó, soy el primer responsable del resultado. No logramos lo que practicamos previo al partido. Tuvimos las situaciones donde nos lastimaron, cosas a corregir y seguir trabajando”, señaló.

De igual manera, Fernando Gago enfatizó en que aunque su equipo se encuentra desgastado por la carga de juegos, no es el problema por el que se han generado los malos resultados

“No busquemos el lado físico, no voy a buscar ese lado sea el problema de que hayamos perdido los partidos, me hago responsable y entiendo la situación”, agregó.

Al final, pidió acompañar a Cade Cowell en su proceso de adaptación a la Liga MX, luego de que esta tarde fue abucheado por primera ocasión tras su llegada a Chivas.

“Es un chico que tiene un proceso de adaptación lógico a una liga nueva, hay que acompañarlo y darle herramientas para que siga creciendo, es un jugador que va a ser muy importante para nosotros”, concluyó.

