Fernando Gago a pesar de la derrota de Chivas vs Necaxa: 'El equipo está funcionando'

No hay preocupación por la falta de gol en Aguascalientes. Fernando Gago descartó que Ricardo Marín haya sido factor en la derrota ante Necaxa por la falta de contundencia asegurando que en su manera de ver el futbol el delantero no es el único que puede hacer las anotaciones.

"El equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, ahora cuando un equipo rival tiene una línea de tres, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones, ese espacio se genera para acomodarlo en otra situación caso Alvarado y Beltrán, si mueves al defensor tienes más alternativas para atacar", confirmó el estratega rojiblanco.

En su defensa el entrenador argentino aclaró que siempre buscó ir por el empate, pero que el esquema rival tan defensivo complicó el objetivo.

"Un equipo que está posicionado con 8 jugadores detrás de la línea de balón es muy difícil entrar, los pases se tienen que arriesgar y hemos tenido situaciones, es muy difícil cuando un equipo defiende su resultado dentro del área, teníamos que buscar alternativas y poblar esa zona interna porque ellos tenían mucha gente, pero no nos salió el partido", explicó Fernando Gago.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FELIPE RAMOS RIZO ASEGURA QUE NO LE SEÑALARON UN PENALTI PARA CHIVAS ANTE NECAXA