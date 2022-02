Fernando Beltrán: 'Hay calidad para que Chivas quede en los primeros cuatro'

Sin embargo, para Fernando Beltrán "no hay porque volverse locos", pues al ser cuestionado dentro de una conferencia, añadió a su declaración que, al momento de argumentar que se tuvo un mejor inicio que en otros torneos, es mejor asegurar que hay calidad dentro del plantel, suficiente para terminar entre los primeros cuatro puestos del campeonato.

"La critica va a estar, siempre va a llegar, creo que ahora no empezamos como nosotros lo teníamos planeado, pero tampoco es como habíamos empezado otros torneos; van tres jornadas y no tenemos que volvernos locos", declaró el mediocampista.

Es primordial para Chivas calificar entre los primeros cuatro, y estamos convencidos de que podemos", agregó el 'Nene'.

Sumó a esto la explicación más detallada de que tampoco es necesario ser víctimas de la presión, ya que consideró el centro del punto débil actual en la falta de contundencia, lo que deja en espera a que, una vez que mejoren en ese ámbito, el club conseguirá los resultados deseados.

"La verdad es que en el equipo no estamos preocupados, no pensamos en sentir tensión, contra Querétaro hicimos todo, pero faltó ser contundentes; creo que al mejorar esa parte, vamos a empezar a sacar más puntos, no me preocupa esa parte de la presión", expresó Fernando Beltrán.