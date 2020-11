Fernando Beltrán: 'Estamos más ilusionados que nunca y no quedaremos en Cuartos'

En Chivas saben que la estadística juega en su contra cada que se enfrentan al América en una Liguilla; sin embargo, hacen oídos sordos a esas circunstancias y desean demostrar que ésta generación es distinta a las que han caído con las Águilas en Fases Finales.

“A nosotros nos da igual. Lo que diga la prensa o afuera no dejamos que entre, que nos pegue como grupo. Las Liguillas que han pasado, la historia ha sido mala para Chivas, pero este es un equipo nuevo. Estamos más ilusionados que nunca. Eso ya quedó atrás, es una nueva posibilidad para nosotros. Nos merecíamos estar acá y no nos vamos a quedar aquí”, explicó el conferencia.

El mediocamista con el dorsal '20' del Guadalajara destacó el deseo de seguir avanzando en este Guard1anes 2020, por lo que confían en que la unión y la mira puesta en el objetivo les hará superar a los de Coapa en los Cuartos de Final.

“El grupo está muy concentrado. Somos como un niño que quiere un juguete nuevo. Estamos ilusionados, con ganas de conseguir ese resultado. El grupo siempre mostró unión, sacamos el caracter y estamos donde queremos estar, sabemos que la Liguilla se juega diferente. No nos queremos conformar con esto, sabemos a dónde queremos ir. Lo merecemos y esperemos que se nos dé la oportunidad”, detalló.

Pese a ser el único grande que avanzó a la Liguilla por medio del repechaje, el Nene aseguró que en el redil no se visualizan como el eslabón más débil de la Liguilla, ya que confía en que el trabajo en equipo llevará a los tapatíos a sobresalir, ya que la mentalidad es su principal fortaleza.

“No, la realidad es que no nos sentimos en desventaja. Ni sentimos que los equipos tienen mejores jugadores que nosotros. En el campo somos once contra once y ahí se demuestra quién es mejor. Lo que nos hace muy fuerte es ser equipo, esa unión y el querer estar en la Final y ser campeones.

“Por esa mentalidad que tenemos al final estamos un paso arriba que el resto de los equipos”, concluyó Beltrán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO BELTRÁN: 'EL PIOJO DECÍA QUE NUNCA NOS VEÍA EN LIGUILLA, BUENO, YA ESTAMOS ACÁ'