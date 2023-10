Efraín Flores, exdirector técnico de las Chivas, habló sobre las indisciplinas de Alexis Vega y Cristian 'Chicote' Calderón en el Rebaño y señaló que haber perdonado sus actos no deja bien parado al Guadalajara.

En una entrevista para MVS Radio, Flores comentó que a él no le parece la decisión correcta reintegrar a Vega y 'Chicote' al plantel, sin embargo, para los intereses de ambas partes, es lo más adecuado y seguramente por eso se llegó a esta medida.

“Sin duda son precedentes no muy buenos para la institución. Siento que con esta decisión la institución buscó no perder buenos jugadores y el costo de una futura venta también se vería mermado. Todo esto me imagino que lo pusieron en la balanza y creo que han debido comprometer a los jugadores. Para ellos es un tema nada agradable y para su futuro profesional no es nada bueno.

"Aunque a muchos de nosotros no nos parece lo ideal, creo que ambas partes llegaron a un acuerdo para beneficio mutuo”, comentó el exentrenador de Chivas.

Asimismo, el estratega mexicano recalcó que Guadalajara es una ciudad con muchas distracciones, por lo que los jugadores de Chivas deben de estar centrados, pero debe estar en ellos el saber que está bien y qué está mal.

“Guadalajara es una institución con muchos reflectores. La mayor parte de los jugadores actualmente no son de la cantera, vienen de fuera y hay que hacerles sentir la identidad de la institución y a qué se van a enfrentar. Se van a enfrentar a una ciudad bonita, importante y con vida nocturna. Pero más allá de la vida nocturna, la cuestión es la vitrina que marca Chivas y algunos jugadores no saben soportar.

"Tener tantas cosas que se pueden hacer fuera de la cancha, y ahí es donde pueden llegar errores importantes. Siento que a la institución le ha faltado hacer algo, lógicamente la responsabilidad es de los jugadores, pero la institución tiene que hacerles ver a qué se enfrentan”, sentenció Efraín.

