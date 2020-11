Clásico Nacional: Reventa ofrece 'boletos fantasma' hasta en 110 mil pesos

La noticia sobre el ingreso de aficionados para el Chivas vs América de la Ida de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, provocó que algunos revendedores se aprovecharan de la situación para ofrecer 'boletos' hasta en 110 mil pesos.

En redes sociales se viralizó la imagen de la página StubHub en donde se ofrecen entradas para el Clásico Nacional de Liguilla, con precios que iban desde 6 mil pesos, en la zona Cabecera Superior hasta más de 110 mil, en zonas como la Media Cancha Inferior.

Incluso aparecieron como agotadas las entradas para la Cabecera Superior donde el precio por boleto estaba en 8 mil pesos.

ChivaHermanos, esos boletos NO existen En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2020

Sin embargo, fue también a través de las redes sociales que el club Guadalajara externó que dicha información es falsa, pues aún no han hecho entrega de la boletería correspondiente.

"ChivaHermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto"; se leyó en la cuenta de Twitter del Rebaño Sagrado.

El propio conjunto rojiblanco aclaró que en lugar del 15 por ciento de aforo del Estadio Akron, será sólo el 12 por ciento el que podrá ser ocupado para el encuentro ante las Águilas del próximo miércoles.

