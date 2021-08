Chofis López admitió errores en Chivas: 'Tampoco fui un angelito'

Eduardo López salió por la puerta de atrás en Chivas y este martes admitió que tuvo errores como cualquiera los tiene.

“Tampoco fui un angelito. Soy joven y como cualquier futbolista lo hace, incluso hasta jugadores más grandes que yo, que están ahí, lo han hecho", mencionó en entrevista con Peloteros PQ.

El ahora jugador del San José Earthquakes espera tener revancha y regresar al Rebaño en un futuro, aunque con la encomienda de llegar en su mejor momento.

“No me arrepiento de estar en Chivas, es el equipo que me dio la oportunidad de crecer futbolísticamente y siempre le voy a estar agradecido. Me gustaría tener otra revancha pero me gustaría prepararme mucho más para llegar al cien", agregó.

De igual forma, la Chofis admitió que se descuidó, ya que algunas veces se le vio pasado de peso.

“Siempre lo he dicho, me descuidé en muchos aspectos pero todo eso me sirvió para ahorita estar mejor que antes

“Si me arrepiento de no haber estado como yo lo hubiera querido en lo futbolístico, pero bueno, todo eso me ayudó mucho a valorar. Ahora veo las cosas de otra manera", finalizó.

