Chivas: Veljko Paunovic no ha repetido alineación en el Apertura 2023

Las rotaciones han estado a la orden del día en Chivas. En las seis jornadas que se han disputado de este Apertura 2023, el entrenador Veljko Paunovic no ha repetido alineación y el principal motivo es el desgaste de sus jugadores.

La carga de actividad futbolística mermó en algunas piezas del Rebaño. Hace apenas unos meses disputaron al final de la Liga MX ante Tigres y con un periodo más corto de descanso en comparación con el resto de los equipos, iniciaron esta nueva campaña, sin olvidar mencionar que también participaron en la Leagues Cup.

La apretada agenda de los rojiblancos dio como resultado las variaciones en los planteamientos de ‘Pauno’. Uno de las modificaciones más notables fue Víctor Guzmán; el capitán del Rebaño ha participado en las seis fechas de su equipo, pero sólo en cuatro saltó como titular, aunque su entrenador ha pedido no olvidar el esfuerzo y protagonismo que ‘Pocho’ tuvo en el torneo anterior.

Sin embargo, Guzmán no es el único caso. La llegada del mediocampista Érick Gutiérrez causó furor para la afición tapatía, pero ‘Guti’ no ha logrado mostrar su mejor versión como jugador del Guadalajara; después de su paso por la Eredivisie, no ha destacado en los 146 minutos que ha visto bajo las órdenes de Paunovic.

Otro de los refuerzos que causó altas expectativas fue Ricardo Marín, delantero que brilló como goleador en la Liga de Expansión, pero que no ha podido marcar su primera anotación como jugador del Rebaño a pesar de que ha estado presente en las seis jornadas que van de este semestre.

Y cuando recobraron la ilusión por el regreso de Alexis Vega después de la lesión que sufrió, el atacante rojiblanco volverá a ausentarse debido a que fue expulsado durante el encuentro ante Santos Laguna, por lo que de nueva cuenta forzará a nuevas modificaciones en el esquema del timonel serbio para el próximo encuentro que tendrán frente a Rayados de Monterrey.

