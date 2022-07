Chivas: Santiago Ormeño ya realizó los exámenes médicos con el Rebaño

Santiago Ormeño ya realizó los exámenes médicos y en las próximas horas será presentado como el tercer y último refuerzo de Chivas para el Apertura 2022.

En este mercado de verano, el Rebaño Sagrado también se hizo de los servicios de Alan Mozo y Rubén González, pero tuvo que buscar un nuevo delantero tras la ruptura de ligamentos que sufrió José Juan Macías.

El seleccionado peruano ya llegó a un acuerdo con el cuadro tapatío, se espera que este martes se haga el anuncio oficial y firme su contrato. De hecho, lo sacaron de la convocatoria para el partido de la Jornada 2 entre León y Pumas, vio el juego desde las gradas del Nou Camp.

El entrenador Ricardo Cadena desea tener equipo completo lo más pronto posible, pues perdió a varios jugadores importantes en el ataque. El Guadalajara es el único equipo que no ha marcado gol en este torneo. Los aficionados están muy molestos con Ángel Zaldívar, quien ha sido abucheado en el Estadio Akron.

También le han dado la oportunidad a Paolo Yrizar, Sebastián Martínez y José de Jesús González, pero los jóvenes del Tapatío tampoco han podido marcar diferencia.

El fichaje de Santiago Ormeño con Chivas será histórico, pues nació en la CDMX, pero decidió representar a la selección de Perú. Estuvo en las Fuerzas Básicas de América y Pumas. En la Liga Premier estuvo con Pioneros de Cancún y Lobos BUAP.

En 2019 hizo pruebas con las Chivas de Tomás Boy, pero no se quedó porque prefirieron a Oribe Peralta y no se fue Luis Madrigal. Mostró su mejor versión en Puebla y poco tiempo después fue fichado por León, en donde no le fue nada bien.

