Chivas: Ricardo Cadena dejó en el aire su futuro tras caer ante Puebla

Una vez consumado el fracaso de Chivas en el Apertura 2022, el técnico, Ricardo Cadena salió a dar la cara y señaló que tiene la capacidad de seguir comandando al Rebaño Sagrado; sin embargo, está consciente de que la última palabra la tiene la directiva.

"Me encuentro firme en la convicción, hay un análisis que todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar y que son positivos que me hacen fuerte y con la capacidad para poder continuar, pero no depende de mí y será una evaluación que hará la directiva y ellos son los que va a determinar", declaró Cadena.

Asimismo, el timonel rojiblanco aseguró que será evaluado por los altos mandos de la entidad tapatía, aunque, aclaró que, por el momento la idea es mantener la relación, pues se tiene planeada la pretemporada, por lo que solo le queda esperar el veredicto final.

“Debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a analizar si debo continuar. Hemos tomado precaución en los diferentes escenarios, se tiene pensado en la continuidad, se tiene preparada la pretemporada y se han atendido cosas en diferentes áreas. Por lo demás tengo que esperar para ver si hay opción de seguir’’, comentó.

Finalmente, el entrenador mexicano destacó el espíritu de lucha de su equipo en el terreno de juego frente a los Camoteros, pues dijo que éstos nunca dejaron de pelear.

“Mi equipo nunca dejó de ir hacia adelante, de buscar, no se rindió jamás, no se rindió en el terreno de juego; me deja ese espíritu de lucha, ese debe ser una de las virtudes, de la esencia que debe tener Chivas. Lamentablemente la serie de penales no nos deja seguir con nuestras aspiraciones, comentó’’, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: ISRAEL REYES EXPLICÓ POR QUÉ COBRÓ EL PENALTI A LO PANENKA