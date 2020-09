Chivas: Raúl Gudiño aseguró que ser suplente deja mucho aprendizaje

El portero de Chivas, Raúl Gudiño, aseguró que el estar tiempo en la suplencia le ayudó a pulir ciertos detalles a la espera de una oportunidad en el cuadro estelar.

“Aprendes muchísimas cosas. A vivir de una manera distinta cada partido, algo que no me había pasado. Todos son aprendizajes, son experiencias. Todo eso ayudó a seguir metiéndole, a no bajar los brazos. A cuidar detalles que pueden marcar ciertas diferencias cuando se te presente la oportunidad”, explicó en conferencia.

El guardameta de 24 años confirmó que ha estado analizando su rendimiento durante los partidos, principalmente en los goles que ha recibido desde que volvió a la titularidad, en donde trata de seguir corrigiendo errores.

“Fueron jugadas que he analizado bastante para mejorar. Considero que son jugadas difíciles, pero estoy trabajando para resolverlas de mejor manera. Han sido tiros complicados y mi primera reacción es que el balón no entré a la portería”, puntualizó.

Gudiño considera que la competencia interna no solamente se gesta en la portería, sino que en todas las zonas de la cancha, aunque sabe que la decisión de un entrenador de alinear a algún arquero radica en el estilo de juego que trate de implementar.

“Eso nos lo ha dicho el profe, el puesto se gana día tras día. Me he sentido bien, contento con los partidos. No sólo en la portería, se está peleando un puesto en el once titular. Son cuestiones que los técnicos toman esa decisión. Uno siempre entrena y pelea ese lugar, pero el que decide es el entrenador. Uno siempre tiene que estar con la disposición al cien por ciento y preparado”, concluyó.

CHIVAS, FORTALECIDO POR LAS ADVERSIDADES

Raúl Gudiño está convencido de que las adversidades han fortalecido a Chivas.

“Ha sido el enfoque en los objetivos. El tener claro ese objetivo que los pusimos desde el inicio de torneo. Eso nos ha ayudado, a veces con pequeños tropiezos, que nos ayudan a mantenernos más fuertes, a cerrar filas, a estar más unidos. Eso nos ayuda muchísimo.

“Son cosas o detalles que a veces son malos, pero debemos revertirlos y darles vuelta a la página para convertirlos en más unión o sacarle el jugo bueno a cada cosa”, explicó.