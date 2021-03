Chivas: No adelantará procesos de jugadores jóvenes por crisis del primer equipo

Chivas no adelantará procesos de su talento en fuerzas básicas. En el área deportiva del Guadalajara están conscientes de que hay juveniles que sobresalen tanto en Sub 20 como Tapatío; sin embargo, no apresurarán a ninguno para que se consoliden.

En el Rebaño están conscientes de que el adelantar los ciclos de los futbolistas no es la solución a los problemas que tiene el primer equipo, por lo que seguirán confiando en la estructura que han ideado y de la Sub 20 irán a Tapatío y posteriormente al primer equipo.

"Tenemos una Sub 20 que acaba de quedar campeona, el torneo pasado y ahora está padeciendo porque los mejores jugadores fueron promovidos al nuevo proyecto de Expansión que es el Tapatío, que va en primer lugar.

"Se está avanzando bien, lo mejor de la 20 pasa a Tapatío, empieza a responder en los primeros lugares y es un proceso natural con un nuevo escalón entre la 20 y el Primer Equipo. Vamos avanzando poco a poco", detalló Ricardo Peláez, Director Deportivo de Chivas hace unos días.

Una fuente confirmó a RÉCORD que en el interior de la escuadra rojiblanca tienen previsto comenzar a notar mayores avances a partir del segundo año del regreso del Tapatío.

La realidad es que Víctor Manuel Vucetich se ha involucrado en demasía en el crecimiento de varios elementos, siguiéndolos de cerca e intercambiando opiniones con el estratega del conjunto de Expansión, Alberto Coyote, por lo que está consciente de las cualidades de varios elementos.

Es por eso que hay elementos que ya han logrado dar el salto del conjunto de Liga de Expansión al Primer Equipo, siendo el ejemplo más sobresaliente el de Lalo Torres, quien el semestre anterior estuvo con la filial rojiblanca y hoy en día es uno de los pilares del Rey Midas.

"Lo hemos estado discutiendo, evaluando. Lo he platicado con Peláez sobre estas opciones, porque se les da un tiempo y después de ese tiempo, la valoración que se tiene, se empieza a darle vuelta a la baraja", explicó Vucetich hace unos días.

