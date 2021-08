Chivas: Jugadores, cuerpo técnico y directiva tuvieron fuerte charla tras caída vs León

En Chivas se habló fuerte este jueves en Verde Valle. Tras ser exhibidos el miércoles ante el León en el Estadio Akron, hubo una reunión donde los jugadores asumieron su parte de responsabilidad para que el Rebaño se encuentre en la posición 12 de la tabla general.

El entrenamiento estaba programado a las 11 de la mañana para darles un poco de descanso adicional a los futbolistas tras el partido frente a La Fiera, pero el ambiente en el club fue de molestia por el resultado.

Durante la charla en la que estuvieron presentes todos los jugadores, cuerpo técnico y directiva, en donde Ricardo Peláez fue el primero en tomar la palabra para hacerles entender a los jugadores que exhibiciones como las de media semana eran inadmisibles en una institución como la tapatía.

Posteriormente, los patea balones asumieron su parte de responsabilidad, ya que están conscientes de que, aunque la afición está pidiendo el despido del entrenador Víctor Manuel Vucetich, ellos no han correspondido en el terreno de juego para respaldarlo.

En la plática se mencionó que no todo es malo, que ha habido lapsos en que el equipo despliega buen futbol, pero que eso no sirve de nada si no son contundentes, ya que consideran que errores individuales no les han permitido anotar para cambiar la inercia de los partidos, tal como sucedió en los enfrentamientos contra Santos y frente a León, en donde comenzaron dominando y generando varias ocasiones de gol.

Los futbolistas aceptaron su culpa y cerraron filas para tratar de mostrar una cara distinta el próximo sábado cuando se enfrenten a Monterrey y comenzar un repunte en este Apertura 2021.

