José Juan Macías era una de los jugadores más prometedores de Chivas y de todo México cuendo irrumpió, primero con el Rebaño y, en su momento, con el León. Ahora que está de vuelta en Verde Valle, el delantero no se arrepiente de haber regresado, ya que quiere salir campeón con los rojiblancos.

“Me considero una persona madura, muy feliz, a pesar de mis lesiones con un futuro prometedor. Quiero pasar mis procesos y rehabilitación solo porque la neta me da nostalgia verlos jugar. Mi sueño es primero regresar y ser campeón con Chivas y después mi Mundial aquí en México”, expresa JJ Macías en el podcast de Ramón Morales.

Además de esto, Macías considera que en Chivas ahora mismo hay jugadores que no están preparados para el Rebaño. “Ahora ponen a jugar nada más a weyes que son bien rápidos y ya, pero técnicamente son malísimos. No cualquier jugador es para Chivas porque no están preparados mentalmente”, enfatizó el delantero con Ramón Morales.

Macías, que se recayó en febrero de este año, luego de recuperarse de una grave lesión de rodilla, ya tuvo una primera incursión europea con el Getafe, aunque no le fue muy bien, luego de sumar sólo 200 minutos en siete partidos sin haber anotado gol.

