José Juan Macías ha sido una de las grandes promesas de Chivas de los últimos años. Sin embargo, las lesiones no lo han dejado regresar al nivel que lo llevó a ser figura en León. Ahora el delantero reveló que él pudo haber sido ídolo en Chivas de no haber sido por José Saturnino Cardozo.

El delantero mexicano es canterano del Rebaño Sagrado, y en el 2019 estaba listo para ocupar el puesto de delantero titular en el primer equipo de Chivas, sin embargo, terminó saliendo a León donde en poco tiempo se volvió goleador.

Tras so paso con la Fiera, el delantero regresó a Chivas, pero salió a préstamo al Getafe. Al final no logró hacerse de un lugar en España y volvió a México donde no ha logrado recuperar su nivel. Ahora, el goleador reveló que la única razón por la cual dejó al equipo fue Cardozo.

“Me tocó un entrenador, sin nombre (risas) que fue la razón por la que me fui de Chivas, te lo juro, tú me conoces, yo era el primero que llegaba, entrenaba y el último que me iba”, reveló en entrevista con Ramón Morales.

Cardozo fue despedido al poco tiempo de que Macías dejó a Chivas. Ahora el delantero se está recuperando de una lesión que lo dejó fuera todo el torneo, por lo que buscará volver en el Apertura y convertirse en referente del Rebaño Sagrado.

