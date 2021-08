Se ‘rompió’ la sequía. Después de mil 254 días sin poder anotar en Liga, Jesús Godínez se sacudió la mala racha al ser el autor del segundo gol de Chivas en su enfrentamiento contra Bravos.

La última ocasión en que el juvenil delantero rojiblanco había logrado aparecer en la pizarra en un duelo de Liga Mx fue el pasado 3 de marzo del 2018, cuando el entonces entrenador del Guadalajara, Matías Almeyda, le dio el voto de confianza en el Clásico Nacional, respondiendo con un zapatazo de media distancia que fue capaz de vencer a Marchesín.

Desde que el ‘Pelado’ abandonó el redil unos meses después, Godínez no encontró la regularidad deseada en el conjunto rojiblanco, por lo que fue enviado a préstamo al León, tratando de emular los pasos de José Juan Macías.

Sin embargo, en la Fiera tampoco pudo hacerse de un lugar en el once estelar de Nacho Ambriz y su participación se relego a la suplencia, por lo que no pudo anotar con el conjunto de los Panzas Verdes, siendo enviado en ocasiones a jugar con la Sub 20.

Godínez regresó a Chivas para este Apertura 2021, siendo un cambio recurrente en el esquema de Víctor Manuel Vucetich y logró ser fundamental para el equipo tapatío contra Juárez al conseguir el gol que le ayudó al Rebaño a no caer en casa.

La competencia por ser el centro delantero estelar del Rebaño es muy complicada, ya que tras la salida de JJ Macías el puesto quedó vacante y lo están peleando Ángel Zaldívar, Oribe Peralta, Ronaldo Cisneros y Chuy Godínez, además de que se sumará en esta semana Alexis Vega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: CHIVAS RESCATÓ EL EMPATE EN LOS MINUTOS FINALES CONTRA FC JUÁREZ