Chivas: Jaime Lozano reconoció que gustaría dirigir al Rebaño

Jaime Lozano logró conseguir la medalla de bronce con la Selección Olímpica en Tokio 2020 y después de su proceso está a la espera de que algún equipo lo llame para tomar las riendas.

El técnico reconoció que le gustaría dirigir a las Chivas por ser uno de los llamados clubes grandes de México y por su filosofía de jugar con puros elementos nacionales.

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos”, declaró Lozano en una entrevista para TV Azteca.

"¿A quién no le gustaría dirigir a Chivas? Me encanta que estén puros mexicanos. Claro que me gustaría en algún momento", fue lo que dijo @jaime_lozano_ ¿Sería una buena opción para el Rebaño? pic.twitter.com/aBny5q1uq6 — Los Protagonistas (@losprota) November 11, 2021

Lozano ya conoce a varios de los jugadores del Rebaño que fueron parte del equipo que obtuvo la presea de bronce en la justa de Tokio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALEXIS VEGA SE RESINTIÓ DE LESIÓN DE TOBILLO Y NO TERMINÓ ENTRENAMIENTO