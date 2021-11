Chivas: Isaác Brizuela ve en Puebla un rival difícil y un buen parámetro para la Liguilla

La visita de Chivas a Puebla en busca del boleto a los Cuartos de Final del Apertura 2021 no será una labor sencilla para el Rebaño, pues La Franja no terminó séptimo general por obra de la casualidad, si no por el buen desempeño sobre todo en el Estadio Cuauhtémoc, mismo en el que los rojiblancos e Isaác Brizuela buscarán el triunfo ante un rival al que no menosprecian.

“Para mí Puebla sí es peligroso, porque todos queremos una oportunidad para trascender y Puebla va a salir con toda la garra y entrega, sabiendo que están de locales y en busca de una Liguilla más”, indicó el referente rojiblanco en entrevista con TUDN.

"Enfrentar a Puebla es un buen parámetro para nosotros, saber que un equipo con esa garra entró a zona de Repechaje y es de los dos lados matar o morir”, apuntó Brizuela.

Chivas disputará su tercer partido de Repechaje en torneo consecutivo; hace un par de torneos lograron avanzar hasta las Semifinales, pero el semestre pasado cayeron en la repesca ante Tuzos.

