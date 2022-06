Chivas: Hizo oficial la salida del guardameta Raúl Gudiño

Chivas ya está anunciando las altas y bajas para el Apertura 2022 de la Liga MX. Primero dio a conocer la salida del delantero César Huerta y pocos minuto después la del portero Raúl Gudiño.

"Le agradecemos por su trabajo y compromiso hasta su último día como rojiblanco", fue el mensaje con el que se despidió el club.

Raúl Gudiño no quería irse, pero no logró llegar a un acuerdo con el director deportivo Ricardo Peláez para renovar su contrato, el cual termina a finales de este año.

Agradecemos a Raúl Gudiño por su trabajo y compromiso hasta el último día como Rojiblanco. ¡Dale, Gudi! pic.twitter.com/1bpmMWh1c7 — CHIVAS (@Chivas) May 31, 2022

"Triste por no haber llegado a un acuerdo, creo que ambas partes hicieron un gran esfuerzo, pero al final es futbol, toca seguir otros caminos y metas para seguir adelante. Duele el no seguir en el club en el que me formé. A todos nos duele irnos de casa, pero seguimos aspirando y preparándonos para lo que viene", escribió hace unos días en sus redes sociales.

Le ganó la titularidad a Antonio Rodríguez, pero tuvo irregulares actuaciones bajo los tres postes y Miguel Jiménez lo mandó de vuelta a la banca.

Ahora tendrá que buscar un nuevo equipo en México o en el extranjero. Se le relacionó con los Pumas tras la salida de Alfredo Talavera, pero los universitarios prefierieron fichar a Gil Alcalá.

Raúl Gudiño debutó con Chivas tras haber jugado en el Viejo Continente. Estuvo en el Porto, União Madeira y APOEL, con el que jugó Champions League.

