Chivas: Barristas del Rebaño irrumpieron en el hotel de concentración del equipo en CDMX

Los comportamientos violentos por parte de las barras del futbol mexicano no cesan, y ahora tocó el turno de los seguidores del Guadalajara, quienes irrumpieron en el hotel de concentración del club tapatío.

De cara al encuentro que los rojiblancos sostendrán este fin de semana ante Cuz Azul

en el Estadio Azteca, decenas de aficionados pertenecientes a las barras del equipo se reunieron a las afueras del hotel en donde el plantel está hospedado.

Los aficionados/barristas también agredieron verbalmente al colega @ccaballero10. Nos impedían grabar a la prensa a las afueras del hotel de concentración de @Chivas. Hay patrullas presentes. Total descontrol. pic.twitter.com/FQGt3novuW — Natalia León (@_NataliaLeon_) April 16, 2022

La convivencia entre jugadores y aficionados inició de la mejor forma. Los seguidores llevaron serenata al plantel y los futbolistas se dieron el tiempo de salir para tomarse fotos y firmar algunos autógrafos para los asistentes, uno de los principales fue Antonio Briseño, quien firmó camisetas de los fanáticos.

Sin embargo, el resto de sus compañeros decidieron reingresar al hotel y está acción desató el enojo de los ahí presentes, quienes comenzaron a gritar cánticos en contra del equipo, entre los que se escuchaban oraciones como '¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!'

Los aficionados quitaron las cercas de seguridad y entre empujones consiguieron accesar a la puerta principal del hotel, misma que comenzaron a golpear, todo con la finalidad de llegar hasta los jugadores y directivos del Rebaño Sagrado para manifestar las inconformidades que tienen por no poder accesar como regularmente lo hacían a la zona que les correspondía, esto tras la implementación de seguridad que la Liga MX puso en marcha tras los disturbios entre barras del Querétaro y Atlas.

Con el fin de calmar los ánimos, Fernando Beltrán salió a dar la cara para platicar con 'Rigo' líder de la barra 'La Insurgencia', y pedirle que todas las exigencias que tengan lo hagan de una manera tranquila y sin causar disturbios.

"Aquí vengan, miéntenos la madre, díganoslo así de frente, lo que quieran, aquí estamos, les damos la cara y sacamos los huevos, pero así no. Vengan, tú que eres el encargado vengan y digan las cosas de frente. El equipo somos todos, si no quisiéramos arreglar el pedo, no hubiéramos salido", expresó Beltrán al líder de la barra.

