Chivas: Alan Pulido reveló detalles que impulsaron su salida del Rebaño

Revela motivos de su salida del Rebaño. Alan Pulido, actual romperredes mexicano del Sporting Kansas City de la MLS, compartió cuáles fueron los motivos por los que dejó a Chivas para migrar al balompié estadounidense.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el exjugador rojiblanco detalló que no pudo extender su estadía en Guadalajara ante las 'formas' en las que se llevó su caso.

"Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas", explicó el futbolista mexicano.

Finalmente, Puligol no cerró las puertas a vestir los colores de Rayados a pesar de también tener un pasado con Tigres.

