Chivas: Afición del Rebaño deberá cumplir con estrictas medidas para ingresar al estadio

Chivas cumplirá con todas las medidas necesarias para el ingreso de los aficionados que asistan al Estadio Akron, e incluso, se realizarán pruebas de detección de Covid-19, así lo informó José María Aldrete, subdirector de operaciones del Rebaño.

"Estamos preparados. Tendremos una distancia de 1.5 metros entre cada persona, dos butacas ociosas y dos no. Las personas que compren boletos serán las que de preferencia vengan de una burbuja familiar.

"Las pruebas para ver si alguna persona tiene Covid, las haremos para ver la situación y aislarlo para que no entre al estadio, esto lo absorveremos como club", dijo a ESPN.

En tanto, el directivo rojiblanco dejó claro que harán todo lo posible para que no se junte la gente y ello incluye que no habrá venta de alcohol y alimentos.

"Estaremos activando varias puertas, distribuyendo los ingresos, lo haremos con toda la seguridad y el protocolo que hemos establecido para que no haya aglomeraciones que pongan en riesgo a la gente.

"No estaremos vendiendo alimentos, no habrá venta de alcohol y cuidaremos a grupos vulnerables, además del uso obligatorio del cubrebocas, los aficionados que no cumplan serán desalojados e incluso vetados", señaló.

