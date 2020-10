Chicote Calderón: 'En Chivas se trabaja lo mismo que en el Tri'

Cristian Calderón salió en defensa del entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, al asegurar que lo que menos se busca en el Tri es que algún jugador vuelva lesionado a su club.

“No cambia en nada. Cuando me ha tocado ir se trabaja lo mismo que en tu club. No son los mismos trabajos, pero sí algo similar. No hay cosas que el profe te ponga que te puedan afectar. Lo que ellos quieren es que no llegues a tu club lastimado”, explicó en conferencia.

El Chicote aseguró que confía en el trabajo que se realizan conjuntamente en el combinado azteca con los equipos, por lo que considera benéfico que los futbolistas concentren con la escuadra nacional.

“Para mí no es así, se trabaja lo mismo. Nuestros preparadores físicos están en constante comunicación con los de Selección, no es algo que pueda afectar. Al contrario, puede ayudar el ir a Selección y regresar a tu club”, puntualizó.

Calderón reveló que desea recuperar su nivel para poder ser tomado en cuenta por el Tata, aunque aseguró que el estar en el Guadalajara es algo similar al Tri.

“¿A qué jugador no le gustaría estar en Selección? A todos nos gustaría defender a muerte la playera de México. Debo hacer bien las cosas acá para después poder ir a defender la de México de la mejor manera.

“Cuando vas a Selección te sientes diferente. Pero Chivas es otra Selección, la mayoría está en otra Selección, ya sea en inferiores o la mayor. No es gran diferencia lo que se vive allá y acá en Chivas”, concluyó.

