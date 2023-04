El corazón de Javier Hernández no deja de ser rojiblanco. En el supuesto de que Chicharito regresara a jugar al futbol mexicano, descartó la posibilidad de incorporarse a las filas del América, pues su primera opción sería llegar a Chivas.

El delantero mexicano dejó buenos recuerdos en su paso por el Guadalajara y, hasta hoy, algunos aficionados continúan pidiendo su regreso al Rebaño Sagrado, una idea que aún ronda por la cabeza del ariete, y aunque dijo que podría jugar incluso en otro club, dejó en claro que con las Águilas no podría estar, pues es "chiva de corazón".

“En América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones, pero en América no voy a jugar, no. Soy chiva de corazón y sí se puede dar que juegue en otro club, pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como dé lugar”, dijo en entrevista para FOX Sports.

Actualmente, Hernández se desempeña como delantero del LA Galaxy, equipo que no ha tenido su mejor campaña. Al momento, son penúltimos de la Conferencia Oeste con apenas seis puntos en los ocho partidos que han disputado y, aunque los resultados no han sido del todo favorables, ‘Chicha’ se quiere ver campeón con este club, y su futuro en la Liga MX está en veremos.

“Soy jugador del LA Galaxy, quiero ser campeón con este equipo y después no sé, ya veremos”, manifestó el goleador mexicano.

