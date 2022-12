Canelo Angulo se despidió de Chivas con emotiva carta: 'Siempre los llevaré en el corazón'

Jesús ‘Canelo’ Angulo se ganó el corazón de los chivahermanos, pues a pesar de haberse lesionado, la afición siempre lo recordará por su entrega en la cancha. Las despedidas nunca son fáciles y es por eso por lo que el ya exjugador rojiblanco decidió decir adiós a Guadalajara con una emotiva carta de despedida.

“Hoy toca cerrar una de las etapas más bonitas de mi vida, cumplí mi sueño, logré jugar en Chivas, pero como todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy me toca decir adiós, me voy agradecido con todas las personas que formaron parte de este proceso tan bonito; utileros, kinesiólogos, doctores, profesores, etc. Pero sobre todo con mis compañeros que siempre me trataron de la mejor manera, hice amistades que siempre llevaré en el corazón.

Les deseo todo el éxito del mundo, a futuro espero que puedan llevar al rebaño a donde se merece porque son un gran grupo y sé que lo van a lograr. Mención especial para la afición que nunca nos abandonó a pesar de todo siempre estuvieron ahí y en lo personal siempre me trataron excelente. No fue la manera en la que me quería ir pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos, sé que vienen cosas muy chingonas para mí con mi nuevo club... Solo queda decir GRACIAS CHIVAS”, escribió el ‘Canelo’

G R A CI A S pic.twitter.com/VuJzIHdOvh — Jesus Ricardo Angulo (@jesusanguloo) December 29, 2022

Angulo fue uno de los mejores refuerzos rojiblancos en la era del exdirector deportivo Ricardo Peláez en Chivas. En 85 juegos marcó 12 goles.

