Antonio 'Pollo' Briseño se caracteriza por su garra, pasión y entrega dentro de la cancha, algo que lo ha llevado en ocasiones ha ser catalogado como un "payaso". Sin embargo, para el defensor de las Chivas eso no importa, pues en su mente tiene claro cual es su esencia: "matarse" en cada partido.

"Soy así, trato de ser lo más auténtico. muchos dicen 'eres un payaso, vendehumo' pero soy así, no voy a cambiar mi esencia y eso la gente me lo reconoce porque me entrego al cien por ciento. Siempre me voy a tirar y si hay que matar a alguien, voy a matarlo, con lo que cabe, no me lo vayan a tomar literal; me tengo que matar en la cancha", explicó en entrevista con TUDN.

Además, indicó que morir dentro de la cancha sería "la muerte más bonita" para él, ya que vive cada partido como si fuera el último.

"Si me tengo que morir de un paro cardiaco dentro de la cancha, sería la muerte más bonita para mí. A mí me gusta el futbol, lo vivo, me apasiona. Que la gente lo vea y lo reconozca, se me pone la piel chinita y con más razón me voy a matar por este este escudo, por las Chivas. Espero estar otros 10, 20 años en el club. Al final es ser recíproco y cómo es, ganando, siendo campeón", agregó.

Chivas se medirá a las Águilas del América en las Semifinales del Clausuras 2023, por lo que Briseño y todo el Rebaño están a pocos juegos de poder levantar un nuevo título.

