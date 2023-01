Alexis Vega, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, sufrió una lesión el pasado viernes en donde se temió lo peor para el futbolista mexicano.

Después de que se confirmara que Vega no tiene lesión de ligamentos, el Dr. Rafa Ortega habló sobre lo que viene para el delantero rojiblanco en su recuperación.

En entrevista con David Medrano, Ortega explicó que la lesión de Alexis Vega no es tan grave debido a que no fue una lesión de menisco o algo similar, si no que es la "reparación de un cuerpo libre".

"Cuando tú tienes que suturar un menisco si hay un tiempo de cuatro a cinco meses mínimo, cuando tienes que retirar un cuerpo libre el tiempo se reduce a la mitad, seis a ocho semanas", explicó el Dr. Ortega.

De acuerdo a la artroscopía que se le va a realizar a Alexis Vega podrá determinarse el tiempo exacto que va a requerir de descanso el futbolista rojiblanco.

El doctor Rafael Ortega quien operará a Alexis Vega explica los posibles escenarios y los tiempos de recuperación de que van desde 6 semanas hasta 6 meses de acuerdo a la gravedad. pic.twitter.com/3j3lUnSBh9 — david medrano felix (@medranoazteca) January 16, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ALEXIS VEGA: CHIVAS DESCARTÓ UNA LESIÓN DE LIGAMENTOS EN SU JUGADOR