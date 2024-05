Oswaldo Sánchez no cierra la puerta a poder tener un puesto en Chivas: "Uno nunca sabe"

Oswaldo Sánchez, exjugador emblema de Chivas, dejó abierta la posibilidad de tener un puesto directivo en el club rojiblanco. Sin embargo, el ahora talento de TUDN, confesó que está feliz en su actual trabajo.

“¿Te digo algo?, estoy bien, la verdad no me veo ahí, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, soy gente de Chivas de corazón, Santos por adopción, he platicado mucho con Amaury Vergara, en algunos momentos, quiero mucho al equipo, desde que era niño tenía mi abono de aficionado, cada quince días iba al estadio a verlos”, dijo en entrevista para RÉCORD.

A su vez, mencionó que realizó un curso de director deportivo, cuando aún formaba parte de Santos Laguna.

“Hice mi curso de entrenador, pero no me gusta, lo hice jugando en Santos todavía, tengo una frase en mi vida, que dice, “más vale estar preparado para algo, que cuando lo necesites mejor decir que no”, señaló.

También hizo hincapié en el amor que le inculcaron desde niño por el Rebaño Sagrado, recordó que su abuelo, lo llevaba al estadio para ver al equipo de sus amores.

“Mi abuelo, en paz descansé, mi padre siguió con esa tradición y me llevaban, mi momento de vida está muy padre, me siento pleno y feliz en este trabajo que tengo en la televisión porque tengo mucho tiempo de estar con mis hijos, y sigo aprendiendo mucho de futbol y eso es lo más importante”, finalizó.

