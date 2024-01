Chicharito vs Guardado: ¿Cuándo se enfrentarán en su regreso a la Liga MX?

Rival y partido | Fecha

Chivas vs Toluca J4 | 30/01

Atlético de San Luis vs Chivas J5 | 04/02

Chivas vs Juárez FC J6 | 10/02

Mazatlán vs Chivas J7 | 16/02

Chivas vs Pumas J8 | 24/02

Necaxa vs Chivas J9 | 20/02

Cruz Azul vs Chivas J10 | 02/03

Chivas vs León J11 | 09/03

Chivas vs América J12 | 16/03

Monterrey vs Chivas J13 | 30/03

Chivas vs Puebla J14 | 06/04

Pachuca vs Chivas J15 | 13/04

Chivas vs Querétaro J16 | 20/04

Atlas vs Chivas J17 | 27/04