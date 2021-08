Marcelo Méndez, tras victoria ante Pumas: 'Tranquilos, porque no hemos logrado nada'

Atlético San Luis sumó una nueva victoria, ahora ante Pumas. En lo que va de este Apertura 2021, el conjunto potosino no ha sido derrotado, pero los resultados se toman con calma, ya que el técnico Marcelo Méndez considera que aún no han logrado nada y es apenas un buen arranque.

"Con mucha tranquilidad porque no hemos logrado nada, solo es un buen inicio. El futbol es así, el otro día empatar un partido con 10 nos dolió mucho, hoy quizá se sintió más cómodo, pero es parte del crecimiento del grupo. No hay que ser extremista cuando ganamos ni ser los peores cuando no logramos el resultado", dijo en conferencia.

Sin embargo, el estratega uruguayo sí destacó la importancia que tiene el volver a sumar de tres puntos y detrás de estos resultados no han secretos o claves, ya que todo es resultado del trabajo y la predisposición que han mostrado sus dirigidos.

"Era importante volver al triunfo, creo que se planteó un partido inteligente. No hay clave o secreto, tratamos de trabajar día a día, los jugadores tiene predisposición al trabajo, que son cimientos muy importantes. Tenemos que ser un equipo humilde, trabajador y lucha día a día, a partir de ahí, en el futbol nadie garantiza nada", aseguró.

