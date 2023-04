Andre Jardine confesó que siente un poco frustrado después de que su equipo fue superior en el primer tiempo, pero no lograron ser contundentes, algo que Pumas si supo hacer para llevarse la victoria.

"El sentimiento es este, un poco frustrante de crear más que Pumas, pero no metemos. Fuimos superiores, pero no metimos. En el segundo tiempo veo a Pumas con una postura más defensiva, lo gana a contragolpes, pero tuvimos cuatro o más chances de ganar. Al final cuando el equipo está metido al frente y llega el tercer gol, para mí ya no cuenta mucho porque estábamos atacando con muchos jugadores", comentó Jardine.

El entrenador brasileño también confesó que el planteamiento que mostró Pumas lo sorprendió por completo: "No imaginamos tres centrales, Pumas necesitaba de la victoria más que nosotros, tenía que generar, cambia los sistemas, pero también es un entrenador nuevo que tenía que probar sus variantes. Pero nos quedó confortable jugar porque acabamos de jugar con Mazatlán con tres centrales, en este caso Pumas con dos volantes, dos interiores".

Finalmente, el director técnico del equipo potosino dejó claro que aún quedan tres jornadas y dependen únicamente de ellos para mantenerse dentro de los 12 lugares que dan acceso a la etapa del repechaje.

"Es un torneo muy parejo, muy equilibrado los equipos que tienen una situación igual a la nuestra siempre juntos, pero seguimos dentro de los 12, de todas las jornadas, estuvimos afuera de los 12 en dos en dos jornadas, dependiendo de nosotros contra rivales directos. Lo que le digo a los jugadores lo hablo a la afición, no nos permitimos un momento de presión. Mirar al frente, mirar positivamente porque dependemos de nosotros".

