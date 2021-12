Pepe Riestra sobre arbitraje en 'Semi': 'Lo que uno no puede controlar no le debe preocupar'

Las críticas y comentarios que aseguran que el arbitraje ha favorecido al Atlas no inquietan en la directiva rojinegra. El presidente de los Zorros, José Riestra, aseguró que no presta atención a ese tipo de comentarios y se enfocan en seguir trabajando, aunque lamentó que en México se suela desprestigiar a los demás ante el éxito ajeno.

“Al final lo que uno no puede controlar no le debe de preocupar, lo que uno sabe que trabaja en el día a día, cómo lo hace, es donde debe estar concentrado. Esa es la filosofía del grupo, así nos mantenemos y seguramente la Comisión de Arbitraje hará lo mismo. Fundamentos tendrán, habrá a quién le guste, a quién no le guste.

“Es difícil, lo que diga será tomado a favor o en contra. A veces buscamos generar demasiada polémica donde no existe. Creo que la situación del éxito a veces como país nos cuesta mucho trabajo admitir que sea exitoso alguien más y está más fácil buscar cómo opacar ese éxito y lo hemos visto con grandes empresarios en este país que son sumamente criticados por ser exitoso y la verdad ni perder tiempo”, declaró en charla con RÉCORD.

El dirigente de la escuadra de la Academia lamentó que se suela responsabilizar a otros por los resultados adversos; sin embargo, respeta a quienes cuestionen o critiquen el accionar de Atlas para llegar a la Final, por lo que se enfoca en su trabajo.

“Nuestro deporte es muy común oír que cuando perdemos, perdemos por decisiones arbitrales y cuando ganamos, ganamos es por lo bien que hacemos. Se vuelve una excusa muy vaga siempre, pero respeto la decisión, los comentarios que cada quien tiene, son libres de hacerlos. Pero aquí tranquilos y conscientes del qué hemos hecho y del cómo lo hemos hecho”, culminó Riestra.

