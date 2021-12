La Volpe sobre el Atlas de Cocca: 'No es espectacular, pero está equilibrado'

El mítico técnico Ricardo La Volpe habló en exclusiva para 'MARCA Claro MVS' sobre la escuadra que dirigió entre 1997- 2001 y 2009-2010, Atlas, previo a que este dispute el partido de Ida de la Final del torneo Apertura 2021 contra León.

La Volpe definió a la escudra de Diego Cocca como un equipo "equilibrado", que no es sobresaliente pero se sabe mover en la cancha.

"Es un equipo muy equilibrado, quizás no es vistoso. Todo lo que se habló del último partido con Pumas, si hubo o no penal, pero es un equipo equilibrado porque se defiende bien y tiene las armas justas para hacer roble, depende de Furch, de algunas jugadas de desequilibrio de los volantes y la llegada sorpresa de los laterales. No es espectacular, pero es un equipo justo, equilibrado y saben lo que hacen dentro del terreno de juego".

El argentino reveló que su paso por el club Rojinegro permanece en su corazón, también recordó el apoyo que tuvo de la afición y como llegaron juntos a la Final del Verano de 1999 que lastimosamente perdieron ante Toluca.

"Dentro de la carrera de un profesional siempre hay equipos que se tienen en el corazón y Atlas fue uno de los equipos que me ayuda a mi crecimiento como técnico y creo que la afición siempre estuvo conmigo, me apoyo los años que estuve y aquella gran final.

"Era un equipo vistoso, uno como técnico tiene esos recuerdos donde íbamos a jugar siempre éramos bien recibidos. Nos encontrábamos contra un equipo que venían ganado, Toluca en esa época era de los equipos más fuertes y fuimos a una serie de penales y lamentablemente se perdió".

El dirigente aseguró que a él le gustaría que Los Zorros se convirtieran en campeones porque es una deuda que tienen con la afición, pero dejó en claro que en las Finales es complicado tener un favorito.

"En las finales no hay favorito, qué me guste a mí, que sea Atlas, lógico. Son muchos años para una afición que el otro día reventó el estadio, volvieron a llenarlo y ahora están esperando después de tantos años. Por la afición, por la gente, me gustaría que Atlas saliera campeón, sin ninguna duda, pero es un partido difícil, se ve una solidez de Atlas, de un equipo que sabe lo que hace en el terreno de juego y eso es lo importante".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: AFICIONADOS 'VANDALIZARON' MURALES DEL LÉON PREVIO A LA FINAL