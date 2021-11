Julio Furch: 'Afición de Atlas está tan ilusionada como nosotros'

Atlas aún tiene “todo por ganar”. El delantero rojinegro, Julio Furch, sabe que aún les resta un camino complicado para conseguir el objetivo del campeonato, ya que en el vestidor están convencidos de que pueden seguir trascendiendo en el torneo.

"Nosotros, con el grupo, tenemos muy en cuenta eso. Sabemos lo que podemos llegar a lograr o lo que podemos generar en la gente, el estar ahí arriba, el poder pelear, el poder conseguir un título. Sabemos que tenemos mucho por ganar y durante el torneo hicimos las cosas muy bien, pero por ahí a la gente no le basta y tenemos que hacer un gran esfuerzo hasta el final, hasta donde nos alcance para poder conseguir el título.

"En lo grupal tenemos muy consciente eso de lo que podemos llegar a conseguir y a generar en la gente, que está muy ilusionada, como nosotros, porque se hizo un gran torneo y ahora seguir avanzando sería un gran premio para nosotros", detalló el delantero en entrevista con RÉCORD.

En la escuadra de la Academia están convencidos de que la buena fase regular que hicieron no es suficiente, por lo que deben continuar brindándose al máximo para seguir avanzando, donde la concentración será crucial.

"El quedar segundo no te asegura nada, que vas a pasar a la siguiente fase. Hay que esforzarse al máximo en cada jugada porque el desconcentrarte en un momento y cometer un error te puede llevar a ir perdiendo o hacer un mal partido. En esta etapa del torneo no está permitido. El esfuerzo va a tener que ser en cada jugada, dejar todo en cada jugada y tratar de no cometer errores, porque el rival juega y tiene una calidad muy grande en sus jugadores", puntualizó el goleador rojinegro.

Furch sabe que el duelo contra Rayados implica mucho cuidado, por lo que seguirán siendo fuertes en la defensiva, pero tratarán de encontrar las herramientas para lastimar a los regiomontanos.

"Sabíamos que iba a ser un partido así, duro, trabado y muy peleado en todas las zonas de la cancha. Es un resultado que nos sirvió, pero queda todavía la otra mitad y puede pasar cualquier cosa. Vamos a tener los mismos cuidados que tuvimos el partido pasado porque sabemos de la calidad de Monterrey, el equipo que tiene y quizás ahora, con la localía, hacerlo más duradero lo que hicimos el primer tiempo de ir, de tener el balón, de tocar, de llegar un poco más a la portería. Tratar de extender un poquito más eso para que no nos generen peligro", concluyó el delantero argentino.

GRAN CONEXIÓN CON JULIÁN QUIÑONES

Atlas posee una ofensiva temible con Julio Furch y Julián Quiñones, dupla que buscará explotar este sábado en el Estadio Jalisco. Entre ambos atacantes acumulan 11 dianas en el semestre, por lo que el ‘Emperador’ confía en que esa armonía se vea reflejada contra Rayados.

"Con Julián creamos una buena conexión adentro del campo y eso es importante, conocer a tu compañero de ataque es importantísimo porque nos podemos ayudar mutuamente y así pasó todo el torneo. Yo lo asistía a él y él a mí. Entonces fue lindo lo que se fue generando y ojalá podamos generarlo también en esta Liguilla", detalló el delantero en charla con RÉCORD.

