Furch: 'Atlas es un equipo grande que está dormido y hay que despertarlo'

Atlas es un equipo grande que está despertando, así lo dijo su delantero Julio Furch, quien dijo que tanto él como sus compañeros no se han detenido a pensar qué significa lo que están viviendo, ya que están poniendo su atención en el partido de este jueves y el del domingo en el Estadio Jalisco.

“Quizá uno ahora no es tan consciente de lo que se está logrando o lo que se puede lograr si llegamos a ganar el campeonato, creo que nos daremos cuenta después de todo lo que hemos pasado, primero enfrentar este partido y luego el de local donde la gente nos va a demostrar su apoyo y va a estar orgullosa del trabajo que hicimos todo el año porque se está cambiando la cara de este Atlas, porque es un equipo grande que está dormido y hay que despertarlo ojalá podamos hacer realidad el sueño de la gente”, dijo.

En tanto, el goleador argentino fue cuestionado sobre como se ha encariñado con la escuadra rojinegra, y aseguró que gran parte de la ‘culpa’ es de la afición, que en ningún momento ha dejarlo de apoyarlo e impulsarlo a marcar más goles.

“Creo que uno a medida que van pasando los días se va encariñando con la gente, con el club, creo que los goles son muy importantes, a mi me hacen sentir con muchísima confianza, con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas. La verdad que la gente me ha demostrado desde un principio muchísimo cariño a través de las redes, de verme en la ciudad y eso ha sido muy importante para mi, la gente me ha dado un gran apoyo y quiero dejar una marca en el club, estamos cerquita de ser campeones y ojalá que seamos nosotros los afortunados de darle esa alegría a la gente”, señaló.

