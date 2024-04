Capitanes de Atlas dan la cara y ofrecen disculpas a afición tras mal torneo

Tras una muy mala temporada, los capitanes del Atlas, Aldo Rocha, Hugo Nervo y Camilo Vargas, salieron a dar la cara y explicaron la difícil situación que atraviesa el equipo, pues apenas suma 10 puntos y ha quedado fuera de toda posibilidad de avanzar en el Clausura 2024 a falta de tres jornadas.

En conferenciade prensa, Rocha ofreció una disculpa a la afición rojinegra y pidió su apoyo para los juegos restantes del torneo.

"Ofrecerle una disculpa a la afición y también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos tres partidos, más por lo que conlleva, por lo que estamos pasando", expresó.

Por su parte, Nervo compartió su frustración, explicando que han intentado de todo para revertir la situación, pero sin éxito.

"No se nos dieron las cosas, no porque no hayamos querido, no porque no hayamos hecho bien las cosas durante la semana. Simplemente no se nos están dando los resultados", explicó.

Conferencia de Prensa IZZI: Camilo Vargas, Aldo Rocha y Martín Nervo https://t.co/fhYUE8QDpC — Atlas FC (@AtlasFC) April 10, 2024

Mientras tanto, Vargas comentó que el equipo tiene una idea de juego clara y definida, pero que los resultados no los han acompañado.

“El trabajo que se ha identificado en este nuevo proceso es de alta complejidad e intensidad. A pesar de los malos resultados tenemos una idea y un modelo de juego muy definido que en los resultados no nos acompañan".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SALVADOR CABAÑAS TRAS EL FESTEJO DE HENRY MARTÍN CON AMÉRICA: 'FELICITARLO A ÉL'