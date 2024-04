Beñat: “El responsable de los penales es Aldo, los penales no son para tomar confianza”

El director técnico de Atlas, Beñat San José se lavó las manos y responsabilizó a Aldo Rocha de la falla del penal ante Querétaro de esta tarde, luego de que él dio la indicación de que fue el capitán quien cobrará la falta.

"El responsable de los penales es Aldo, yo creo que los penales no son para agarrar confianza, yo di la indicación de que lo tirará Aldo, si llega a entrar no hubiera pasado nada, pero está claro de quien es la responsabilidad de tirar los penales en este equipo”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que no fue falta de autoridad de su parte el que Aldo Rocha cobrara el penal, ya que puntualizó él no podía ponerle la pelota en la mano al capitán Rojinegro.

"No lo que pasa es que tal vez y tengo que hablar con los protagonistas, para saber que es lo que pasó, puede ser que el jugador no tenía la confianza, yo no puedo entrar al campo a ponerle la pelota en la mano a un jugador", agregó.

Al final, pidió disculpas y reconoció que entiende la molestia que tiene la afición del Atlas después de sumar su octavo partido consecutivo sin conocer la victoria.

“Obviamente hay que pedir disculpas al club, a la afición que hoy nos ha recibido de nuevo de forma espectacular, pero es normal que estén enfadados, es normal que estén cansados, tienen todo su derecho. Hay que hacer una autocrítica total. Lo único que les puedo decir es que trabajamos al equipo y creo que en la cancha se ve cómo iniciamos los partidos, cómo afrontamos cada partido y a partir de ahí, hay que analizar todo”, concluyó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLUBES DE LIGA MX LLEGAN CON EXPECTATIVAS ALTAS A LOS CUARTOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS