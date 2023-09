El futbolista de los Rojinegros del Atlas, Edyairth Ortega, fue suspendido por cuatro años por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) luego de dar positivo en una prueba antidopaje.

La WADA comunicó esta semana al club tapatío de los resultados adversos de su mediocampista de 26 años, quien a comienzos de este año ya había sido separado del club para realizar una investigación más profunda realizada por la agencia.

José Riestra, presidente de Atlas, reconoció el caso del futbolista mexicano, pero no entró en detalles sobre el estado actual de Edyairth.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto.

"Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, expresó el presidente en enero de este año.

Edyairth, jugó sus últimos minutos con Atlas en octubre del 2022 antes de la serie de pruebas del ahora confirmado resultado adverso a sustancias prohibidas, el periodo vacacional de fin de año y la primera notificación de WADA en enero del año en curso. Asimismo, el mediocampista rojinegro, podrá regresar al balompié mexicano hasta el año 2027, una vez que concluya su sanción.

