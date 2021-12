Rodolfo Cota no presta importancia a la sequía de títulos del Atlas

Para el León no es importante si Atlas tiene o no 70 años de no conseguir un título, así lo señaló Rodolfo Cota, portero de La Fiera, quien dijo que para él y sus compañeros no hay nada más importante que ser campeones sin importar la historia del rival.

“La realidad es que no porque si tuviera dos, de la misma manera quiero ganarla, para eso nos preparamos al inicio del torneo, para estar peleando y hoy se nos da, hay que disfrutarla más allá de que el rival tenga tanto tiempo sin campeonar, eso no me cambia nada, quiero ganar, disfrutar y tener otro título.

“Le tenemos que dar la misma importancia que en las Finales anteriores, al final de cuentas es una Final y tenemos que trabajarla, hacer mucho más de lo que se ha mostrado en los últimos partidos aquí en casa, sabemos que va a ser complicado, pero tenemos que sacar una ventaja con nuestra gente”, expresó.

Finalmente, el guardameta de La Fiera reiteró su deseo de levantar otro campeonato en su carrera, que sería el tercero, pues tiene uno con León y otro con Chivas.

“El que está en una Final quiere ganar, quiere tener un título más y claro que me gustaría, pero va a ser un partido complicado porque Atlas es un equipo que ha hecho un gran torneo y eso va a ser muy importante para que sea un gran partido”, dijo.

