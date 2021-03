Milton Caraglio: 'Cata Domínguez y Pablo Aguilar son insoportables marcando'

Cruz Azul recibe al Atlas y a un viejo conocido que buscará amargarle la fiesta. Se trata de Milton Caraglio, quien se verá por primera vez las caras ante su ex equipo, y auguró un duelo complicado ante Jesús Corona, Pablo Aguilar y Julio César Domínguez.

“Con Chuy tengo una amistad muy linda, siempre lo recordaré, pero no hay que olvidar que también tendré al Cata y Aguilar que son insoportables marcando, así que va a estar bueno y medio cotorro, pero será un lindo duelo entre los tres”, dijo Caraglio en charla con RÉCORD.

Aunque su salida estuvo marcada por la polémica, el ´Tanque´ no tuvo más que palabras de agradecimiento para su anterior club.

“Es una institución con la que siempre estaré agradecido, me abrieron las puertas y pudimos lograr cosas juntos, el Azteca es un escenario lindo donde me gusta jugar, si me toca marcar bienvenido”, dijo Caraglio.

Por otra parte, aunque el ariete arrastra una sequía importante sin anotar, Caraglio desechó la posibilidad de festejar en caso de marcarle un gol a sus ex compañeros. Además, reconoció que enfrentar a la Máquina servirá de parámetro para medir sus aspiraciones.

“No, Por la amistad que tengo con algunos compañeros y por respeto sería imposible que festeje, sería una alegría interna por tanto tiempo sin marcar, pero no lo festejaría por respeto a los compañeros”, agregó.

“Obviamente es un juego importante por lo que significa Cruz Azul, porque es el puntero, porque está invicto hace mucho tiempo, pero nos ocupamos de nosotros sin importar el equipo que tengamos enfrente; sabemos que es un partido espectacular, sobre todo para que nosotros sepamos dónde estamos parados. A Cruz azul no le puedes dar un metro porque están muy finos, entonces tenemos que estar concentrados”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: POR LA VICTORIA ANTE EL ATLAS PARA IGUALAR RACHA HISTÓRICA DEL CLUB