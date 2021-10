Presidente de Atlas: 'Me encanta ganarle a Chivas, pero no me gusta la situación por la que atraviesan'

Después de que el Atlas consiguiera llevarse el triunfo en el Clásico Tapatío ante Chivas, el presidente de los rojinegros, José Riestra aseguró que disfrutó el triunfo, no así el mal momento por el que pasa el Rebaño Sagrado.

"Padecemos de un mismo mal. Lo he platicado con Amaury (Vergara), nos ha costado mucho en los últimos años, somos de los peores locales. Y la verdad es que me gustaría tener un Clásico como el de los vecinos del norte, con equipos peleando los títulos. Claro que me encanta ganarle a Chivas, ser mejor que ellos, pero no me gusta la situación por la que hoy atraviesan", confesó el directivo de la Academia en entrevista para Marca Claro.

"No es bueno para el fútbol mexicano, para ellos ni para nosotros. Lo he platicado con Amaury, hay que crear una rivalidad con dos grandes equipos. Con dos equipos protagonistas. En una de las mejores ciudades del país", agregó.

Además, el presidente de los Zorros desmenuzó el juego en el que su equipo puso fin a una sequía de mil 36 días sin vencer al chiverío.

"Fue un partido muy intenso, emocional, complicado. Parecería, entre comillas, un duelo sencillo cuando el rival se quedó con 9 jugadores, pero ahí fue cuando se volvió ríspido. Lo que sí teníamos claro es que debíamos ganar, no me gustaron las formas, pero teníamos muchos años sin ganarles ni en casa ni fuera, así que era importante hacerlo", sentenció Riestra.

