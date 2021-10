Paco Chacón sobre el Clásico Tapatío: 'Me fue bien, me equivocaba en los juegos chiquitos'

La pasión que se vive en el Chivas vs Atlas es impresionante. El duelo por el orgullo de Jalisco siempre levanta polémica, pero pocas veces vimos algo como lo que ocurrió en los Cuartos de Final del Clausura 2015: una invasión de cancha. Francisco Chacón, el árbitro central de ese encuentro contó a RÉCORD su experiencia:

“Ese día me esperaba un partido mucho más complicado, y resulta que Marco Fabián salió inspirado, metió tres goles, los sacó de la chistera y se acabó el partido ahí. Después hubo que lidiar con la gente que se metió al terreno de juego, pero de entrada había que poner orden. El Atlas ni la manos metió, me esperaba un partido más complicado en donde al final Chivas terminó resolviéndolo muy rápido”.

Chacón mencionó que los Clásicos se preparan desde antes, pero situaciones como la que vivió en ese Chivas vs Atlas hacen que el árbitro tenga que adaptarse:

“Haces un análisis exhaustivo de todo lo que está pasando. Cómo van en la tabla, jugadores más conflictivos, jugadores con más amarillas, los que más pegan, qué equipo tiene más fueras de juego. Todo el análisis a la hora que silbas se acaba. Te puedes esperar un juego defensivo, equipos tirados atrás, pero cae gol al minuto 5 y cambia el partido".

Tras 15 años de carrera como árbitro profesional, Paco Chacón reconoce que nunca se equivocó en partidos importantes. Su debilidad eran los juegos 'chicos'.

“Fíjate que no (se equivocó en Clásicos). Alguna jugada que en algún partido importante me haya equivocado y que haya marcado el rumbo del partido, la verdad no. Tuve la fortuna de arbitrar cinco finales, todas bien dirigidas, sin ningún problema. Quedó campeón el que tenía que quedar campeón. Los clásicos que arbitré afortunadamente me fue bien. Regularmente tenía tino en los partidos importantes; en los 'chiquitos' la 'calabazeaba', pero en los buenos sí me aplicaba”, dijo el ahora comentarista de TV Azteca.

