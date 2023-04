Los Clásicos Tapatíos siempre son vibrantes y muy candentes, el odio deportivo muchas veces se expresa a través de frases y festejos. Adolfo 'Bofo' Bautista, exjugador y leyenda de las Chivas, ha calentado nuevamente el partido del próximo sábado al asegurar que, para él, Atlas es un equipo insignificante, por ello no festejaba sus anotaciones contra los rojinegros.

"Contra Atlas no los festejaba (las anotaciones), con el América sí se vivía intentamente. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo persona, se me hace insignificante y festejarles un gol no se me hacía atractivo", aseguró el exatacante del Rebaño a metiotiempo.

Esta es una frase que el 'Bofo' ha repetido históricamente, pero que inició en 2015, luego de exclamar que "Atlas es un equipo tan insignificante que si le meto gol, no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo". Ese fin de semana, Bautista anotó y, fiel a su dicho, no celebró el tanto, hecho que provocó un intercambio de palabras con los jugadores rojinegros y una tarjeta amarilla al entonces 100 del Rebaño.

A pesar de esto, en otro encuentro, en el Apertura 2005, el mismo Bautista anotó el gol con el que Chivas empató a falta de cinco minutos para el final del Clásico Tapatío de ese torneo, anotando el segundo tanto rojiblanco, gol que sí festejó con euforia.

Bofo Bautista: “Atlas es tan insignificante que si le meto gol no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo” Also Bofo Bautista: pic.twitter.com/N8uezPV2E1 — Cracknica (@ZonaRojinegraYT) March 6, 2020

En esta ocasión, leal a su genio y figura, el 'Bofo' ha logrado encender los ánimos, sólo resta esperar al sábado y conocer el resultado entre un equipo que viene de perder el Clásico Nacional y otro que parece recuperar sus formas y marcha en la posición 12 de la tabla.

