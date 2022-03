Solari tras empate vs Gallos: 'Vamos a seguir creyendo en lo que hacemos bien'

Vienen horas decisivas en Coapa. La gestión de Santiago Solari es insostenible. El golpe de gracia parece haber llegado tras el empate ante Querétaro en los últimos minutos. Ante Rayados, Solari podría no estar en el banquillo.

Los rostros desencajados de los jugadores americanistas al abandonar la cancha son el preámbulo de lo que se espera en los próximos días.

“Agradezco el interés, me gustaría responder (la pregunta), pero soy un empleado de la institución y no tengo esa respuesta. Se le tiene que hacer a las autoridades pertinentes”, dijo Solari al ser cuestionado sobre su continuidad.

Tras un primer año de efectividad en fases regulares y descalabros en Liguilla, llegó la peor versión del América en el Clausura 2022. 4 derrotas, 3 empates y una victoria han sido el saldo para el peor arranque en la historia de las Águilas en torneos cortos.

La estadística se agrava como local, pues América no gana en el Azteca desde octubre pasado. 130 días sin celebrar una victoria en casa.

“Vamos a creer en lo que hemos hecho bien y mejorar las cosas que no nos están saliendo, apoyarnos en lo que han hecho estos jugadores los últimos dos partidos. No hemos ganado, pero se sentaron bases para hacerlo, hemos competido, pero no ha alcanzado”, apuntó el estratega.

“Lo que ofrece el deportista y lo que puede prometer: trabajo, compromiso, esfuerzo, profesionalismo. Eso es lo que puedo ofrecer, es lo mismo que puedo ofrecer y los futbolistas que forman parte del equipo”, cerró Solari, que al menos esta noche dormirá como DT del América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS ALARGÓ SU MAL MOMENTO TRAS EMPATAR SIN GOLES ANTE LEÓN