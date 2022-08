Santiago Naveda: 'Me hubiera encantado irme consiguiendo un título'

Santiago Naveda dejará al América pera dar el salto al Viejo Continente para jugar en el Miedz Legnica de Polonia.

Y previo a hacer el viaje a Europa, el joven mediocampista mexicano se dijo satisfecho por el siguiente paso en su carrera, aunque confesó que le hubiera gustado que se diera en otras circunstancias.

"Creo que no es la salida como me hubiera gustado, me hubiera encantado irme consiguiendo un título, obteniendo más regularidad, pero es parte de y tengo la espinita de luego regresar al América", dijo Naveda en entrevista con Marca Claro.

"Me hubiera encantado irme de una manera diferente, consiguiendo un título y siendo más regular" Santiago Naveda, jugador del @ClubAmerica #MarcaClaroMVS

"Cuando empecé hubo algunos intereses de equipos europeos, no se me dio por una lesión desafortunada y de eso se trata el fútbol, habrá momentos buenos y malos. Uno de mis sueños era jugar en Europa y estoy muy cerca de cumplirlo y eso me ilusiona mucho", agregó.

Además, el centrocampista reveló cómo fue que se dio el fichaje con el conjunto polaco.

"Fue todo muy rápido hace una semana me entero de que este equipo estaba muy interesado de que fuera para allá y fue un poco a través de mi representante. Hace una semana y media me dijeron que el técnico quería hablar conmigo y me explicó un poco de las características que buscan y eso me dio mucha ilusión", dijo Santiago.

