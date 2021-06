Santiago Baños: 'Vidal no jugará en América la próxima temporada'

No por ahora. Santiago Baños, presidente deportivo del América, descartó el arribo de Arturo Vidal a las Águilas para el Apertura 2021.

Durante una entrevista con el medio deportivo italiano, Tuttosport, el mandatario azulcrema puso fin a las supuestas negociaciones entre el club y los representantes del 'Rey Arturo'.

"No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo.

"Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", señaló.

TENDRÁ QUE ESPERAR

Cabe recordar que a mediados de mayo, el vigente Campeón se la Serie A con el Inter de Milan, recalcó una vez más que América es uno de los equipos donde le gustaría jugar.

“Cuando vuelva, me gustaría, sueño jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos. Ojalá algún día se me de jugar en alguno”, mencionó para ESPN Chile.

